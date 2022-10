Strega e Campiello, i vincitori 2022 per la prima volta insieme

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Per la prima volta nella storia degli eventi culturali, i vincitori dell'edizione 2022 dei due principali premi letterari italiani: il Premio Strega Mario Desiati e il Premio Campiello Bernardo Zannoni saranno insieme sul palco, sabato 15 ottobre, alla Rassegna Letteraria della Città di Vigevano, in provincia di Pavia.

Alla sala della Cavallerizza del Castello Sforzesco, alle 17.00 Desiati con 'Spatriati' (Einaudi) e Zannoni con 'I miei stupidi intenti' (Sellerio) dialogheranno con il pubblico in un incontro moderato da Alessandra Tedesco, consulente editoriale della Rassegna. L'evento sarà introdotto da un breve saluto istituzionale da parte della Fondazione Il Campiello, con Enrico Carraro, presidente della Fondazione e di Confindustria Veneto e Mariacristina Gribaudi, presidente del Comitato di Gestione del Premio, e da parte della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il Premio Strega, con il presidente Giovanni Solimine e il direttore Stefano Petrocchi.

"Sono felice di portare il Campiello anche all'interno della prestigiosa rassegna letteraria di Vigevano insieme al Premio Strega, un altro fiore all'occhiello del nostro Paese. I premi letterari sono un traino per il mondo della cultura italiana e il fatto di far incontrare i vincitori a Vigevano rappresenta un grande esempio di sinergia e condivisione di valori", ha detto Carraro. "In un'epoca in cui i tradizionali canali di comunicazione sulle novità librarie fanno fatica ad arrivare al grande pubblico i premi letterari offrono un'occasione per discutere dei libri e dei loro autori, fornendo grande visibilità, anche per l'ampia partecipazione agli incontri che accompagnano queste manifestazioni. Abbiamo continui riscontri di quanto sia efficace la vetrina di cui godono per mesi non solo i vincitori, ma tutti i partecipanti al Premio Strega. In queste strategie assumono un ruolo molto significativo le tante iniziative nelle scuole, che cercano di avvicinare i più giovani alla lettura" afferma Solimine.

L'evento è inserito nel programma di "Orizzonti. Per un nuovo umanesimo", la ventunesima edizione della Rassegna Letteraria della Città di Vigevano diretta da Ermanno Paccagnini, che si terrà nella città ducale dal 12 al 16 ottobre. "Questo incontro è un riconoscimento al grande lavoro fatto in questi anni per dare sempre più autorevolezza culturale alla Rassegna Letteraria del Comune di Vigevano" spiega il sindaco della città, Andrea Ceffa. Il Premio Campiello è stato istituito nel 1962 per volontà degli Industriali del Veneto e il Premio Strega è stato istituito a Roma nel 1947 dalla scrittrice Maria Bellonci e da Guido Alberti, proprietario della casa produttrice del liquore Strega. (ANSA).