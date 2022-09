Internazionale a Ferrara, Ucraina e post elezioni in Italia

(ANSA) - FERRARA, 16 SET - Duecento ospiti da 30 paesi, oltre 110 incontri e 10 workshop, 160 ore di programmazione: è online da oggi il programma di Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato dal settimanale Internazionale e dal Comune di Ferrara, giunto alla 16/a edizione. Dal 30 settembre al 2 ottobre eventi, dibattiti, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop con giornalisti da tutto il mondo sui grandi temi dell'attualità, dell'economia, della politica e della cultura: l'Italia all'indomani delle elezioni; focus sul mondo politico e sullo stato dei diritti in America Latina, dal Cile al Brasile; i nuovi scenari della guerra in Ucraina; diritti civili e attivismo, dall'aborto ai diritti delle persone Lgbt+, dalla legalizzazione della cannabis alla cittadinanza; libri, film e tanta cultura.

"In un momento in cui la guerra è scoppiata nel cuore dell'Europa il nostro auspicio è che si possa cominciare a lavorare per invertire la rotta - dice Chiara Nielsen, vice direttrice di Internazionale e direttrice del Festival insieme a Luisa Ciffolilli - Ecco perché quest'anno abbiamo voluto che il festival fosse dedicato proprio a riflettere e diffondere culture di pace". Pace anche nel logo di Anna Keen, pensato per la nuova edizione: questa volta il celebre mondo stilizzato tende il filo di un aquilone dai colori arcobaleno.

L'Ucraina sarà raccontata, tra gli altri, dal giornalista russo Tikhon Dzyadko, direttore di Dozhd Tv channel, l'ultima stazione televisiva indipendente russa, e dalla giornalista ucraina specializzata in scenari di conflitto Nataliya Gumenyuk.

Si parlerà del dopo elezioni politiche in Italia in un focus con lo storico britannico David Broder, i corrispondenti dei giornali stranieri in Italia Eric Jozsef di Libération e Silvia Sciorilli Borrelli del Financial Times. Non mancherà il dibattito sui diritti civili e si ascolteranno le voci degli attivisti. (ANSA).