Festival per Beatrice poetessa pastora di Tommaseo e Giusti

(ANSA) - PIAN DEGLI ONTANI (PISTOIA), 03 AGO - Sabato 6 e domenica 7 agosto è in programma a Pian degli Ontani (Pistoia), sulla montagna pistoiese, il primo festival letterario dedicato alla 'poetessa pastora' Beatrice Bugelli (1803-1885). La due giorni è curata dal Centro Studi Beatrice, che organizza eventi legati alla sua figura, all'ottava rima e al recupero della storia e delle tradizioni locali. Beatrice Bugelli, (1803-1885) di Pian degli Ontani è la più nota poetessa improvvisatrice dell'Appennino tosco-emiliano tra Otto e Novecento. Analfabeta ma dotata di un'innata indole poetica e di grande vena creativa, trascorse la sua vita tra due piccoli villaggi della Montagna pistoiese, il Conio del Melo e Pian degli Ontani, ma entrò in contatto studiosi e letterati quali Niccolò Tommaseo, Giuseppe Tigri, Massimo d'Azeglio e Giuseppe Giusti. I suoi canti approdarono fino in Inghilterra grazie all'interesse suscitato in John Ruskin dai racconti dell'americana Francesca Alexander, appassionata di canti popolari e amica di Beatrice, che ne aveva trascritto i versi durante la sua villeggiatura sull'Appennino pistoiese.

La manifestazione, intitolata 'Dimmene un'altra che a questa risponda', ha in programma, sabato alle ore 16 l'inaugurazione del percorso e alle ore 18, al Parco Beatrice, le conversazioni con David Riondino, esperto di improvvisazione e ottava rima, accompagnato dalle voci e dalle chitarre di Giuditta Scorcelletti e Maurizio Geri. Scorcelletti e Geri saranno ancora protagonisti di un recital, il giorno successivo in piazza dell'Acerone. In entrambe le giornate, al mattino, sono in programma percorsi di trekking al fresco dei boschi montani e, nel pomeriggio saranno in funzione stand con prodotti tipici della montagna pistoiese. Tutti gli appuntamenti della manifestazione sono gratuiti. (ANSA).