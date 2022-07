Pnrr:Giovannini,le gare funzionano ora sfida realizzazione

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - "Ci sono gare del Pnrr che vanno deserte come accaduto a Genova ma molte gare non vanno deserte.

La realtà è quindi nei fondi già destinati come i 2,7 miliardi del sistema elettronico innovativo per la digitalizzazione delle ferrovie che sono state assegnate". Lo ha detto il ministro per le infrastrutture e i trasporti Enrico Giovannini a Napoli, a margine dell'apertura del forum Moveo, per i progetti della logistica.

"Sappiamo anche - ha detto Giovannini - che ci sono alcuni problemi e il governo è intervenuto con il decreto extra costi da dieci miliardi che è in attuazione e in preparazione e speriamo, come dice anche l'associazione costruttori, che il mercato sia in condizioni rilassate, anche se le sfide per realizzare opere in tempi previsti dal Pnrr sono molto importanti". (ANSA).