Zagrebelsky, la libertà il tema della Biennale Democrazia

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Ai confini della Libertà" è il titolo dell'ottava edizione della Biennale Democrazia, che si terrà a Torino dal 22 al 26 marzo del 2023. Al centro dell'attenzione sarà la 'liberta'', "cuore ideale di ogni progetto di democrazia, parola contesa da schieramenti e che oggi, dopo due anni di pandemia e ora anche più di 100 giorni di guerra in Europa, rinnova la sua centralità della quale è giusto parlare", ha detto il presidente, Gustavo Zagrebelsky, nell'aula magna dell'Università a Torino, nella prima conferenza di presentazione.

Zagrebelsky ha poi citato Montesquieu, quando a metà '700 diceva :"Non c'è parola che abbia ricevuto un maggiore numero di significati diversi, e che abbia colpito gli spiriti di tante diverse maniere come quella di libertà".

Il sindaco Stefano Lo Russo, in un messaggio di saluto letto dall'assessora alla Cultura, Rosanna Purchia, ha parlato di uno degli appuntamenti più identitari di Torino, la città di Bobbio, da sempre con una grande vocazione alla riflessione politica e sociale. "Un destino che si rinnova in questo momento - ha aggiunto Lo Russo -. Basta pensare al Festival dell'Economia, appena finito, al Festival della Tecnologia, a questa Biennale e a molto altro, per non dire del grande progetto di Torino Futura, mirato a moltiplicare le occasioni di dialogo e attivismo tra i più giovani e per tutto l'anno". (ANSA).