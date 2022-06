Onorificenza per Elisabetta Dami, 'mamma' di Geronimo Stilton

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Alla scrittrice Elisabetta Dami è stata consegnata l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa la motivazione: "Scrittrice di libri per ragazzi, è nota al grande pubblico per essere l'autrice del personaggio di "Geronimo Stilton". Con i suoi scritti si fa promotrice di importanti valori etici e culturali quali l'onestà, l'amicizia, la solidarietà, l'inclusione e il rispetto per l'educazione scolastica e familiare, per le istituzioni e per la legalità.". La cerimonia a Palazzo Valentini a Roma. (ANSA).