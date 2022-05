Porte Aperte Festival, 50 appuntamenti dedicati a Orizzonti

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Dedicato al tema 'Orizzonti', con oltre 50 appuntamenti in tre giorni, torna il Paf - Porte Aperte Festival che si terrà a Cremona dal 10 al 12 giugno in 4 location principali della città. I Cortili di 3 palazzi storici faranno da cornice agli incontri diurni, mentre gli appuntamenti serali ed i concerti principali si terranno, come da tradizione, all'interno del Bastione Medioevale di Porta Mosa. All'ora di pranzo, in altre location del nucleo antico saranno proposti appuntamenti letterari e musicali, intervallati da offerte eno-gastronomiche a tema.

Festival diffuso dedicato a musica, scrittura e fumetto, nel contesto di Cremona città d'arte e della musica, nella settima edizione il Paf - presentato dall'Associazione Culturale Porte Aperte con il Centro Fumetto Andrea Pazienza, il Comune di Cremona e il gruppo dei curatori - propone anche quattro mostre intorno ai linguaggi del fumetto, della fotografia e dell'illustrazione, alcune delle quali dedicate a tematiche ambientali e civili, allestite in collaborazione con altre importanti rassegne culturali come il Festival della Fotografia Etica di Lodi. Tra queste, una personale di opere originali di Pablo Echaurren, pittore, illustratore e fumettista.

Per la musica, tra i protagonisti Mobrici e Giancane, MOX e Ditonellapiaga, HU e Giovanni Truppi. Per la scrittura saranno presentate le nuove opere di Gianni Biondillo, Gian Andrea Cerone, Pierpaolo Vettori, Caterina Bonvicini, Marco Franzoso, Veronica Raimo, Marco Peano, Crocifisso Dentello, Roberto Camurri, Pacifico e Giorgio Fontana. E tra i reading spiccano Sonia Bergamasco che legge L'evento di Annie Ernaux e Luca Marinelli 'Una relazione per un'accademia' di Franz Kafka. Tanti gli autori per il fumetto tra i quali Gianluca Costantini e Laura Cappon, Marco Galli, Sara Colaone, Pablo Echaurren, Daniel Cuello, Mara Cerri e Chiara Lagani.

Tra gli incontri sull'attualità quelli con Saverio Tommasi, Martina Pignatti, Laura Boella, Gherardo Colomb e Kento. La nuova grafica è affidata all'illustratore e fumettista Alessandro Baronciani.

Il programma sul sito www.porteapertefestival.it