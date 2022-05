Salone Libro: torna Lo scarabeo, casa editrice dei Tarocchi

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Dopo 20 anni l'editore torinese, noto per i suoi pregiati Tarocchi, torna al Salone del libro con uno stand all'Oval e un "salotto" di lettura delle carte all'aperto nelle giornate di sabato e domenica. Le letture, che saranno gratuite e avranno una durata di 10 minuti, potranno essere di due tipologie: risposta a una domanda diretta o lettura di passato, presente e futuro.

Tra le novità la ristampa di Diabolik n.1 'Il Re del Terrore' fumetto d'autore creato da Angela e Luciana Giussani realizzato in occasione del 60/o anniversario del "criminale mascherato".

Sono già oltre 1.500 le copie prenotate.

Lo Scarabeo celebra al Salone i suoi 35 anni di storia con un catalogo composto da altrettanti best seller. L'editore sarà infatti presente con "La libreria dello Scarabeo": 35 tra volumi, Tarocchi (di cui in tre decenni la casa editrice è diventata leader mondiale) e pubblicazioni che spaziano tra fumetto, libri di favole ed edizioni monografiche sui grandi illustratori e fumettisti italiani. (ANSA).