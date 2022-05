'Festa del Racconto', incontri e reading nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 18 MAG - Torna dall'8 al 12 giugno nelle piazze di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano (Modena) la 'Festa del Racconto', alla 17/a edizione, una delle più longeve manifestazioni letterarie nazionali: cinque giorni di incontri, reading, talk, eventi, spettacoli "per celebrare il racconto come forma del presente, per la sua capacità di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno sguardo di riflessione e profondità".

'Voci di Meraviglia' è il sottotitolo scelto per l'edizione 2022, la cui direzione scientifica è affidata al professor Marco Antonio Bazzocchi, docente e critico letterario: "meraviglia come riscoperta del mondo all'uscita dalla pandemia, come condizione estetica e sentimentale di fronte a ciò che torniamo a vedere". Tra gli ospiti della rassegna Nicola Lagioia, Melania Mazzucco, Vasco Brondi, Massimo Cacciari, Franco Arminio e Iaia Forte. (ANSA).