Anche i giovani leggono i classici, collana Audiolibri Salani

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - S'inaugura 'Anche i giovani leggono i classici', nuova collana di Audiolibri Salani per avvicinare i più giovani all'ascolto dei grandi classici della letteratura, con le voci più interessanti della nuova generazione di attori italiani. Gli audiolibri sono disponibili su Audible e Apple dal 17 maggio.

Audiolibri Salani, nata nel 2008 per tradurre in audiolibro i maggiori successi delle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, secondo gruppo in Italia di cui Salani fa parte con Longanesi, Garzanti, Guanda, Tea, Bollati e molti altri marchi, in questi anni ha prodotto quasi 500 titoli. Fra le produzioni, alcuni dei maggiori bestseller in audio di questi anni e grandi classici della letteratura a cui hanno dato voce attori come Neri Marcorè, Moni Ovadia e Roberto Herlitzka. Il nuovo progetto, 'Anche i giovani leggono i classici', si inserisce nel solco della migliore tradizione di proposte di qualità e approfondimento legate alla lettura e verrà presentato al Salone del Libro di Torino il 20 maggio alle 15 alla presenza di Juan Baixeras, Sandra Furlan, Nicola Gardini, Alessandro Magno, Alberto Malanchino e Rosa Diletta Rossi.

"Con la collana che presentiamo il 17 maggio - spiega Alessandro Magno, Chief digital officer Gruppo editoriale Mauri Spagnol - vogliamo continuare il nostro impegno nella produzione dei classici, con l'obiettivo di ampliare il pubblico degli ascoltatori e raggiungere anche i ragazzi. Per questo abbiamo chiesto ad alcuni giovani attori, protagonisti di serie tv e film amatissimi, di confrontarsi con alcuni dei capisaldi della letteratura mondiale. Ringraziamo Alberto Malanchino, Rosa Diletta Rossi, Eduardo Scarpetta, Filippo Scotti, Denise Tantucci, che hanno dato voce in maniera straordinaria ai primi titoli della collana". I primi titoli della collana sono: Al paradiso delle signore di Émile Zola. Letto da Alberto Malanchino; Le metamorfosi di Franz Kafka. Letto da Eduardo Scarpetta; Il giocatore di Fëdor Dostoevskij. Letto da Eduardo Scarpetta; L'abbazia di Northanger di Jane Austen. Letto da Denise Tantucci; Bartleby lo scrivano di Herman Melville. Letto da Filippo Scotti; Marianna Sirca di Grazia Deledda. Letto da Rosa Diletta Rossi. (ANSA).