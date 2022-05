Libri:Tu ce l'hai Peter Pan?,17 interviste con mito infanzia

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - LISA BERNARDINI - 'TU CE L'HAI PETER PAN? APPUNTI DI VIAGGIO IN UN TEMPO DIFFICILE' (Pegasus Edition, 174 pp, Euro 13.00) Diciassette interviste, come 17 'viaggi' più o meno brevi in un periodo complicato da fronteggiare come questo del Covid. Si parte a settembre 2020 e si termina a Dicembre 2021. Donne e uomini intervistati appartengono a discipline ed ambiti diversi: dalla musica (leggera, classica, jazz) alla pittura, al cinema, all'astrofisica, fino alla fotografia e alla letteratura.

In questo vagare, sono state raccolte semplici conversazioni, domande e risposte senza filtri e senza schemi, e con uno stile che il critico e saggista, Filippo La Porta, ha chiamato "d'autore", e che costituisce al contempo un sentiero personalizzato. Ogni chiacchierata somiglia ad una peregrinazione, scandita da frasi significative, altrettanti stazioni di un percorso comune. "Un tema percorre come un fil rouge i diciassette dialoghi: la figura di Peter Pan e il mito dell'infanzia", scrive La Porta nella prefazione. "Tema scivoloso - aggiunge - ma al tempo stesso fondamentale del mondo contemporaneo. Peter Pan è un ragazzo che decide di non crescere più, di restare sigillato nella sua adolescenza autoprotetta, perché ha paura del mondo degli adulti, percepito come ostile".

In queste interviste, però, è emerso, rileva ancora La Porta, che Peter Pan viene per lo più citato in quanto simbolo dell'infanzia tradita, dunque dell'infanzia come incanto e tenerezza, capacità di godere dell'attimo presente, e insomma stato di grazia. Il libro di interviste è stato presentato a Roma, mentre farà tappa a Milano sabato 14 maggio alla sede della stampa Estera e il 15 al Meet Book. Lisa Bernardini, classe '70, nata Follonica (GR), è giornalista pubblicista alla Stampa Estera in Italia, ed è presidente dell'Associazione Culturale "Occhio dell'Arte APS". (ANSA).