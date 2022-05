Libri: Varvello racconta un amore a Londra tra Brexit e Covid

(di Alessandro Carlini) (ANSA) - LONDRA, 02 MAG - MARCO VARVELLO ("LONDRA ANNI VENTI", BOMPIANI, PP 204, € 17) Se una decade può segnare un secolo allora gli anni Venti in corso, contraddistinti da cambiamenti drastici, inquietudini e incertezza che non si vedevano da tempo, rappresentano un potenziale giro di boa del XXI come lo erano stati del XX. Marco Varvello riesce a descrivere in modo diretto e coinvolgente sensazioni, paure ma anche speranze di un mondo alle prese con una nuova e imprevedibile realtà nel suo romanzo 'Londra anni Venti' (Bompiani), calato nella capitale britannica al tempo della Brexit e del Covid, quindi il nostro tempo. Ormai 'londoner' di adozione, il responsabile della sede di corrispondenza Rai nel Regno Unito, dopo il romanzo corale 'Brexit Blues' in cui aveva descritto un Paese che sceglieva il difficile e complesso addio all'Unione europea, e ancora prima con 'Dimentica le Mille e una notte' rivolto ai lettori adolescenti, ora punta su una sola e intensa vicenda privata, quella di Allegra e George: lei giornalista in carriera del Sunday Times, lui camionista deluso e scontroso, figlio di nordirlandesi emigrati e orgoglioso difensore dei valori 'british'. Una storia d'amore in apparenza improbabile, in una nazione in cui permangono marcate forme di classismo, ma che nel bene e nel male appare di nuovo possibile nella metropoli inglese: questa volta descritta nel silenzio surreale imposto dal "restate a casa" perchè fuori c'è un pericolo mortale chiamato coronavirus. Così lontani, e tuttavia così vicini, per forza e per amore: a causa del lockdown Allegra e George convivono rinchiusi in una abitazione, sono protetti dal mondo esterno, fatto di convinzioni e di pregiudizi, ma non da quello interno, e quindi dalle insidie nascoste nelle loro personalità e nel loro passato. I trascorsi tornano a chiedere conto, in particolare per George, che si ritrova coinvolto nel riaccendersi delle tensioni in Ulster, nonostante i Troubles siano stati consegnati alla storia. Ma uno strano vento insidioso sembra voler tornare da tempi lontani sotto nuove e imprevedibili forme. 'Londra anni Venti' si rivela anche profetico, perchè fra le tante angosce proiettate nel presente si percepisce anche l'ultima e forse più opprimente: quella del poscritto di una sinistra nuova guerra in Europa, le cui ombre sono destinate a far lampeggiare chissà cos'altro sulla sorte dell'isola di Allegra e George, e non solo. (ANSA).