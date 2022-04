Il Manifesto di Ventotene diventa patrimonio Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - Il Manifesto di Ventotene "Per un'Europa libera e unita", il documento storico che ha ispirato la costruzione di un'Europa federale e firmato nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, ha ricevuto dalla Commissione Ue il marchio di patrimonio europeo.

L'onorificenza, assegnata ad edifici, documenti, musei, archivi, monumenti o eventi che sono stati tutti significativi nella creazione dell'Europa odierna, è stata assegnata a dodici candidati tra cui anche il Museo della cultura e sito archeologico di Vučedol in Croazia ed il Migratie Museum Migration (MMM) in Belgio. "Il patrimonio culturale è l'anima dell'Europa. Questi splendidi siti incarnano la nostra ricca storia, sono manifestazioni geografiche di chi siamo. I siti del marchio del patrimonio europeo sono tra i più grandi doni che l'Europa ha da offrire ed è nostro dovere preservarli a tutti i costi", ha commentato la commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, Mariya Gabriel. (ANSA).