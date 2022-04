Libri: Per 'Le parole del museo' di Solima direttori al MANN

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Il ruolo dei musei oggi, le prossime sfide: quattro direttori ne parleranno al MANN in occasione della presentazione del libro di Ludovico Solima ' 'Le parole del Museo. Un percorso tra management, tecnologie digitali e sostenibilità'(Carocci editore, 2022) il 29 aprile alle ore 11. Con il padrone di casa Paolo Giulierini (Museo Archeologico nazionale di Napoli) ci saranno Eike Schmidt (Uffizi di Firenze), Alfonsina Russo (Colosseo) Eva degli Innocenti (Mart di Taranto) insieme alle docenti Paola Villani (Università Suor Orsola Benincasa) Nadia Barrella (Vanvitelli).

Che parole usiamo quando parliamo di musei? Nella florida produzione di testi dedicati ai Beni culturali italiani quello di Solima è probabilmente il libro che non c'era. L'autore, che è ordinario all'Università Vanvitelli di Economia e gestione delle imprese, approfondisce e mette in relazione ben 70 diversi argomenti: dalla A di accessibilità, accountability, art bonus o ascolto, fino alla V di videomapping e alla W di wearable, passando per il brand, il crowdfunding, l'intelligenza artificiale, la reputazione, il piano strategico, la sostenibilità, lo storytelling, le tecnologie digitali ma anche Internet of Things, intelligenza artificiale, blockchain. Nella prefazione del volume Alberto Garlandini , presidente ICOM, ricorda che oggi "i musei vivono nella contemporaneità e i temi della contemporaneità sono al centro delle loro attività", parlando di ''accessibilità, cuore della funzione del museo al servizio della società e del suo sviluppo''. Ed è da questi presupposti forti che parte Solima per il suo originale dizionario: con numerosi rimandi alle realtà internazionali, come in un caleidoscopico, il saggio conferisce unità interpretativa a uno scenario frammentato fornendo al lettore, e non solo allo specialista, una visione delle potenzialità e delle criticità del settore. (ANSA).