Dalle tabelle all'AI, analisi dei dati diventa 'pop'

(ANSA) - ROMA, 08 APR - ANDREA DE MAURO, DATA ANALYTICS PER TUTTI (APOGEO/FELTRINELLI, PP. 364, 34,90 EURO) L'analisi dei dati può portare benefici concreti nel lavoro e nella vita di tutti i giorni, anche influenzare decisioni importanti. Ma numeri, tabelle e l'intelligenza artificiale (AI) possono spaventare chi non mastica questi argomenti. Con lo scopo di spiegarli per renderli più 'pop' e quindi sfruttarli al meglio arriva la guida 'Data Analytics per tutti' di Andrea De Mauro, 15 anni di esperienza come manager e senior data scientist, attualmente Head of Business Intelligence e Data Analytics di Vodafone Italia.

In nove capitoli De Mauro introduce il lettore al concetto di data model, insegnando a combinare tabelle e a creare da zero un processo automatico. Porta anche nell'affascinante mondo del machine learning (sistemi che apprendono e migliorano grazie all'AI) per costruire modelli e iniziare a intravedere quelle situazioni in cui può davvero supportare il lavoro e la vita quotidiana. Con esempi pratici come prevedere i prezzi degli affitti immobiliari a Roma o anticipare la reazione dei clienti di una banca di fronte a una campagna di marketing. C'è anche una spiegazione su come creare interfacce chiare ed efficaci per accedere ai dati in maniera sistematica e tecniche di 'data visualization' per costruire grafici con i quali spiegare efficacemente quello che i dati vogliono dirci. Infine l'autore della guida mostra come utilizzare i metodi di data storytelling per preparare e condividere storie persuasive per guidare il 'decision-making'. E nell'ultimo capitolo da' una visione di scenari, tecniche e strumenti non inclusi nel libro.

Il manuale comprende anche dimostrazioni pratiche e tutorial per capire la data analytics con esempi concreti, in pratica accompagna il lettore in un percorso pragmatico e graduale che non richiede né conoscenze pregresse né abilità informatiche come la programmazione. "L'analisi dei dati può portare benefici concreti e rilevanti nel lavoro di ogni professionista, qualunque sia il background di studi, la posizione nell'organigramma aziendale o l'area di specializzazione funzionale - si legge nell'introduzione della guida -. Gli argomenti trattati nel libro rispondono al bisogno oramai universale di masticare dati e algoritmi in modo da poterli sfruttare al meglio". (ANSA).