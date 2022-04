Addio David McKee, l'autore dell'elefantino Elmer

(ANSA) - ROMA, 07 APR - E' morto a 87 anni David McKee, autore e illustratore di libri per bambini, creatore delle amate storie della serie con l'elefante Elmer, tradotta in 60 lingue, che ha venduto oltre 10 milioni di copie. Lo annuncia "con grande tristezza" la casa editrice Mondadori, suo editore italiano, per cui uscirà a giugno 2022 l'ultimo suo libro 'Elmer e la storia della buonanotte'.

Nato il 2 gennaio 1935 a Tavistock, nel Regno Unito, McKee è mancato il 7 aprile, circondato dalla sua famiglia, in seguito a una breve malattia che lo ha colpito mentre risiedeva nel Sud della Francia, luogo in cui ha trascorso i suoi ultimi anni. "I suoi editori e lettori si augurano che il suo spirito possa rimanere per ancora molte generazioni attraverso le sue gioiose e sincere storie" sottolinea la casa editrice.

E' autore anche di Mr.Benn, diventata una serie tv animata trasmessa dalla Bbc e di 'Non ora Bernardo!'.

Elmer, la sua storia più famosa fu pubblicata per la prima volta nel 1968 dall'editore Dobson, in seguito da Andersen Press e in Italia è tuttora edito da Mondadori. Solo di Elmer esistono 29 libri originali. I temi dell'inclusività, della gioiosità e dell'amicizia che ricorrono nelle opere dedicate a questo personaggio sono un testamento dello spirito e della visione del mondo di McKee e comunicano un legame profondo di tolleranza per i bambini di tutto il mondo. (ANSA).