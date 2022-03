(ANSA) - ROMA, 31 MAR - SABINO CASSESE, ALBERTO MELLONI, ALESSANDRO PAJNO (a cura di), I PRESIDENTI E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'ITALIA REPUBBLICANA. STORIA, POLITICA, ISTITUZIONI (Editori Laterza, pp.1856 con illustrazioni, 68 euro). La biografia politica dei trenta presidenti del Consiglio dei sessantasette governi dell'Italia repubblicana e dei tre governi della transizione è al centro della lunga e accurata riflessione dell'opera in due tomi curata da Sabino Cassese, Alberto Melloni e Alessandro Pajno, edita da Laterza e dal titolo "I presidenti e la presidenza del Consiglio dei Ministri". I volumi partono dall'analisi della "caducità" che ha contraddistinto i governi italiani (nell'ultimo cinquantennio sono mutati quasi ogni anno), soffermandosi però sul fatto che il carattere "transeunte" degli esecutivi non abbia certo fatto evaporare il potere o annullato un governo in Italia. Attraverso centinaia di approfonditi contributi, tra fonti edite e inedite, che accendono i riflettori sulla macchina sempre più ampia che ha accompagnato il presidente e la presidenza del Consiglio dei ministri, e soffermandosi sulle singole biografie di tutte le figure politiche protagoniste in Italia, storici e giuristi ricostruiscono per il lettore l'intera storia democratica del Paese. (ANSA).