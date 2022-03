A Milo De Angelis la seconda edizione del premio Umberto Saba

(ANSA) - TRIESTE, 21 MAR - E' stato consegnato al poeta, saggista e traduttore Milo De Angelis il premio Umberto Saba, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Comune di Trieste e Lets Letteratura Trieste, in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge, giunto alla 2/a edizione. La cerimonia si è svolta in occasione della giornata mondiale della poesia, al teatro Politeama Rossetti. "Tra le tante lingue poetiche del nostro tempo - spiegano le motivazioni - quella di De Angelis si distingue per intensità e concentrazione, per rigore e precisione espressiva, per la moralità profonda e non negoziabile della scrittura". All'unanimità la Giuria, composta dai poeti Claudio Grisancich (presidente), Franca Mancinelli, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta e dal critico letterario Roberto Galaverni, ha riconosciuto nella raccolta "Linea intera, linea spezzata" di Milo De Angelis (Mondadori, 2021), "un libro autenticamente necessitato, dal primo all'ultimo verso". (ANSA).