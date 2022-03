Angelina Jolie nel progetto su Senza Sangue di Baricco

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Angelina Jolie ha firmato un accordo internazionale triennale con Fremantle per produrre una serie di film, serie tv e documentari. L'attrice premio Oscar, che è anche un inviato speciale per l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, produrrà, dirigerà o reciterà, è scritto nell'accordo, di cui ha dato notizia Deadline. E il primo progetto sarà un adattamento del bestseller internazionale Senza sangue di Alessandro Baricco, che produrrà e dirigerà in Italia.

La Jolie ha affermato che la "libertà di raccontare storie importanti e portarle a un pubblico globale" è al centro del suo contratto triennale. (ANSA).