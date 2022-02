Al via Strega Ragazze e Ragazzi 2022, nasce premio per immagini

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Debutta una nuova categoria dedicata alla migliore narrazione per immagini al Premio Strega Ragazze e Ragazzi e prende il via la settima edizione che accoglierà le candidature di libri pubblicati in Italia, anche in traduzione, tra l'1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022.

Alle tre categorie del concorso destinate a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni (6+), dagli 8 ai 10 anni (8+) e dagli 11 ai 13 anni (11+) e al premio per il migliore libro d'esordio, lanciato nel 2021, si aggiunge nel 2022 un nuovo premio dedicato a graphic novel, fumetti, albi illustrati e libri senza parole, destinati alle stesse fasce di lettori, dai 6 ai 13 anni. Il nuovo premio è in linea con le nuove tendenze mondiali, che vedono fumetti e romanzi grafici tra i settori in più rapida ascesa dell'editoria e una produzione di albi illustrati, anche senza parole, sempre più ricca ed eterogenea. Il riconoscimento nasce dunque con l'obiettivo di sostenere questa crescita valorizzando - nel contesto del premio - la componente visiva.

Il Comitato scientifico, presieduto da Giovanni Solimine e composto da operatori culturali e studiosi di letteratura e editoria per l'infanzia, selezionerà la terna dei libri finalisti del nuovo premio alla migliore narrazione per immagini, che sarà annunciata nel mese di marzo. Il vincitore verrà poi proclamato nell'ambito della Bologna Children's Book Fair 2022, dal 21 al 24 marzo a BolognaFiere, palcoscenico quanto mai ideale per un premio che vede nelle immagini il suo fulcro e la sua stessa origine. Oltre a quello per l'autore, è previsto anche un premio per l'illustratore dell'opera vincitrice e uno per il traduttore, nel caso sia un libro in traduzione.

Il Comitato scientifico esaminerà inoltre le opere candidate nelle tre categorie (6+), (8+), (11+) e sceglierà tra queste le terne finaliste e il vincitore del premio per il migliore libro d'esordio.

Saranno poi gli studenti di oltre cento scuole primarie e secondarie di primo grado, distribuite sul territorio nazionale e all'estero, a determinare con il loro voto le opere vincitrici nelle tre categorie di concorso. Possono partecipare alla giuria anche gruppi di lettura composti da ragazze e ragazzi coordinati da biblioteche e istituzioni culturali italiane e straniere.

Il premio Strega Ragazze e Ragazzi sarà consegnato agli autori vincitori nell'autunno 2022 contestualmente al premio per il migliore libro di esordio. In caso di parità di voti per il primo posto, il premio sarà assegnato ex aequo. Nel caso in cui l'opera più votata sia in traduzione, è previsto un premio di pari entità per il traduttore offerto da BolognaFiere.

Il Premio è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, con Centro per il libro e la lettura e BolognaFiere-Bologna Children's Book Fair in collaborazione con BPER Banca e IBS.it La Feltrinelli. (ANSA).