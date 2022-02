(ANSA) - ROMA, 03 FEB - MICHELE RAZZETTI, INCANTATO (Amazon KDP, pp. 131, 12,90 euro). Accettare l'ansia e la sofferenza che questo disturbo a volte invalidante porta nelle vite di chi ne soffre è un obiettivo ambizioso, ma irrinunciabile per cambiare prospettiva e continuare a vivere: è questo il messaggio che è al centro di "Incantato" (Amazon KDP), il romanzo di Michele Razzetti dedicato al problema degli attacchi di panico.

Protagonista del libro è Lorenzo, un giovane insegnante la cui vita viene stravolta dal disturbo da attacchi di panico (e non solo) che mette in discussione il suo lavoro, le sue relazioni e la sua stessa sopravvivenza. L'autore, partendo dalla considerazione del fatto che questo tipo di psicopatologie, seppure in aumento dopo la pandemia, continuano a essere oggetto di uno stigma sociale piuttosto forte in Italia, offre il proprio contributo per provare a cambiare la cultura psicologica del nostro Paese con un romanzo volto a dimostrare che, per quanto assurdo, è forse anche possibile apprezzare l'ansia e i suoi disturbi. Sfruttando la polisemia dell'aggettivo incantato, che può significare sia affascinato sia bloccato, il libro racconta dunque il dolore che un disturbo psicologico porta nell'esistenza di una persona, la cui mente è invischiata in un loop dal quale sembra impossibile uscire, ma anche i possibili risvolti positivi che una condizione del genere può avere.

