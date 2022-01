Libri: 'Ulisse' compie 100 anni, ciclo di incontri a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Ulisse di James Joyce non è solo un grande libro, ma una vera e propria leggenda. Una storia che inizia con la pubblicazione in una data tutta tonda: 2 febbraio 1922, una sequenza di numeri tutti uguali che si verifica solo 13 volte in un secolo. Una data scelta allora anche per festeggiare il quarantesimo compleanno dell'autore, nato il 2 febbraio del 1882.

Nel centenario di quella prima edizione, la Kasa dei Libri propone un ciclo di incontri a Milano. Il primo appuntamento è fissato per il 31 gennaio, alle ore 18, quando a parlare del testo che ha cambiato per sempre la letteratura sarà Andrea Kerbaker (scrittore e padrone di Kasa). Il ciclo continuerà con gli interventi di Giuliana Bendelli (2 febbraio), Stefano Salis, che si soffermerà sulle copertine delle diverse edizioni dell'Ulisse (7 febbraio) e Sarah Thorne (10 febbraio), che leggerà alcune pagine del libro nella versione originale inglese.

Tutti gli incontri si svolgeranno alla Kasa dei Libri, in largo Aldo De Benedetti, con ingresso gratuito su prenotazione.

