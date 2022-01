Meneghello, a cento anni nascita esce Spor con testi inediti

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - LUIGI MENEGHELLO, 'SPOR. RACCONTARE LO SPORT, TRA IL LIMITE E L'ASSOLUTO' (BUR CONTEMPORANEA, PP 216, EURO 12,00). A cento anni dalla nascita di Luigi Meneghello lo scrittore viene celebrato con una raccolta di scritti, molti inediti, tra il diario e l'invenzione narrativa, la cronaca e l'autobiografia. Il libro, 'Spor. Raccontare lo sport, tra il limite e l'assoluto', che ci racconta lo sport e il ruolo che ha avuto nella vita di Meneghello, esce il 1 febbraio per Bur Contemporanea, a cura di Francesca Caputo, con la prefazione di Giancarlo Consonni.

"È questo il mondo in cui vorremmo vivere in permanenza, sempre slalom esaltanti, prodigiose seconde manches, o nei circuiti staccate repentine, idealmente all'ultimo giro" diceva Meneghello, nato a Malo, in provincia di Vicenza, il 16 febbraio 1922 e morto a Thiene il 26 giugno 2007, l'autore di Libera nos a malo' con cui ha esordito nel 1963 e di Piccoli maestri.

Composte da rapide storie, tableaux vivants, schegge aforistiche, queste 200 pagine disegnano un ritratto intimo dell'autore ragazzo e poi uomo, della sua passione per lo spor, che si tratti di "ranpegare" in montagna o dell'atletica, del tennis o del calcio. Ritroviamo la materia di Malo e quella di Reading, i luoghi delle origini, i giochi di paese, e poi gli amici della giovinezza ed esilaranti piccole epopee narrate con levità e inconfondibile stile. Il risultato è un percorso capace di illuminare tutta l'opera di Meneghello e il suo modo unico di osservare la realtà e concepire la scrittura.

"Lo sport, l'agone, i motori, per Luigi Meneghello sono ingredienti fondamentali del 'sugo della vita', parti integranti della sua personalità, termini di paragone per parlare di sé e del suo lavoro" spiega Francesca Caputo. Bur sta ripubblicando nella collana Contemporanea tutti i libri di Meneghello, corredati da nuovi apparati e in una nuova veste grafica, per illuminare l'intero catalogo dell'autore. Tra le prossime uscite anche Materia di Reading, a cura di Daniela La Penna, Il dispatrio, a cura di Matteo Giancotti e Libera nos a malo, a cura di Pietro De Marchi. (ANSA).