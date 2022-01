(ANSA) - ROMA, 18 GEN - FABRIZIO RONCONE, NON FARMI MALE (Marsilio, pp. 256, 16 euro) Per ritrovare una minorenne scomparsa nel nulla, Marco Paraldi, un ex giornalista, ora proprietario di una vineria a Campo de' Fiori, tornerà a fare ciò che sa fare meglio, il cronista. Inizia da qui la storia al centro di "Non farmi male", noir firmato dal giornalista Fabrizio Roncone, in libreria con Marsilio. In una Roma affascinante ma anche oscura, in cui il male è trasversale e il bene solo apparente, l'autore fa muovere il suo protagonista, un cinquantenne diviso a metà tra l'entusiasmo per la nuova attività e la nostalgia del vecchio mestiere: nell'indagine per cercare la ragazzina, condotta tra feste esclusive del centro storico e palazzoni di periferia, muovendosi nel lusso decadente dei Parioli e in squallidi locali di lap dance, Paraldi incontrerà ambigui personaggi, da broker spregiudicati a ministri corrotti, e poi rapinatori spietati e transessuali romantici, feroci usurai, ex sfortunati attori porno e agenti segreti che bevono champagne.

In questo appassionante giallo che procede a ritmo sostenuto, l'autore inserisce più di una riflessione e qualche malinconia, lasciando intendere al lettore che resta poco spazio alla speranza se la giustizia è affidata a uomini di cattiva volontà.

(ANSA).