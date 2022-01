Libri: mercato cresce nel 2021, venduti 115,6 milioni

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Nel 2021 l'editoria di varia (libri a stampa di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione) è cresciuta del 15,5% a valore di prezzo di copertina e del 18,8% come numero di copie rispetto al 2020. Complessivamente sono stati venduti 115,6 milioni di libri per un valore a prezzo di copertina di 1.701 milioni di euro. Sono i dati principali dell'analisi di mercato realizzata dall'Ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori, in collaborazione con NielsenIQ, che saranno presentati, con un focus sui canali di distribuzione, dal presidente di Aie Ricardo Franco Levi il 28 gennaio, in occasione della giornata conclusiva del XXXIX Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri che quest'anno si terrà online. (ANSA).