Blanca, la Giannetta a Sanremo ed esce nuovo libro Rinaldi

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - PATRIZIA RINALDI, 'BLANCA E LE NIÑAS VIEJAS' (E/O, PP 244, EURO 17,00). Dopo il grande successo della serie tv 'Blanca', l'attrice protagonista Maria Chiara Giannetta sarà sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus per la 72ma edizione del Festival di Sanremo, mentre il 12 gennaio arriva in libreria per le Edizioni E/O il nuovo capitolo della serie di Patrizia Rinaldi, 'Blanca e le niñas viejas'.

Nella nuova indagine Blanca è alle prese con l'omicidio di due maestre di tango in là con gli anni, dalla bellezza tenace.

La protagonista dei libri di Patrizia Rinaldi, da cui è tratta la serie tv prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, deve entrare nel mondo delle sale di tango, di milonghe e di intrighi. E per imparare i passi, Blanca Occhiuzzi dovrà provare a fidarsi. È una sfida difficile per lei, che nel buio ha imparato a contare soltanto sui suoi passi.

Nel tango argentino di scuola storica, le ballerine mature sono le più volute perché la carica sensuale dei passi si precisa negli anni. Perciò la lezione del tango sconfigge i canoni estetici dominanti: la bellezza non si sciupa, ma si perfeziona col tempo. Durante la vita delle due maestre la senilità non ha rispettato l'ordine del farsi da parte, di perdere lentamente il corpo, della fine prima della morte. Un uomo giovane viene da lontano per ammazzare l'amore; un'insegnante di periferia cerca di aiutare una bambina che non vuole essere salvata; il desiderio di Liguori per Blanca si accende di voglie nuove e di nuovi sospetti. Blanca si appassiona al passato delle due donne uccise, grazie al racconto di un'amica delle vittime, Gabriella ed è lei a suggerirle che, per venire a capo dell'enigma, deve entrare nel mondo delle sale di tango.

La Rinaldi, laureata in Filosofia, vive e lavora a Napoli e partecipa dal 2009 a progetti letterari per l'Istituto Penale Minorile di Nisida. Ha pubblicato, tra gli altri, con El, Giunti, Lapis, Sinnos ed è stata tradotta in vari Paesi. E' stata nella cinquina del Premio Scerbanenco e nel 2016 ha vinto il Premio Andersen Miglior Scrittore, il maggiore riconoscimento italiano di letteratura per ragazzi. (ANSA).