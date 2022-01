Angelo Gallippi, Sergio Mattarella e 40 anni di storia italiana

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - ANGELO GALLIPPI, SERGIO MATTARELLA.

40 ANNI DI STORIA ITALIANA (Paesi Edizioni, pp.672, 18 euro) Dall'assassinio di Piersanti Mattarella a Mani Pulite, dal crollo del Muro di Berlino alla guerra in Kosovo, dall'epilogo della partitocrazia alla sfida dei populismi, passando attraverso le indagini sugli affiliati alla loggia massonica P2, la riforma del Cnel, l'abolizione del servizio militare obbligatorio, l'introduzione nella scuola elementare del 'modulo' di tre insegnanti su due classi, la riforma dei Servizi segreti, l'elevazione dell'Arma dei Carabinieri al rango di forza armata, il 'patto della crostata' tra Berlusconi e D'Alema e lo smantellamento del Porcellum, fino alla scelta di Mario Draghi alla guida del Paese in piena pandemia: c'è il percorso umano che si intreccia alle vicende della Repubblica nel libro di Angelo Gallippi "Sergio Mattarella. 40 anni di storia italiana", pubblicato da Paesi Edizioni.

In libreria dal 7 gennaio e con la prefazione di Ugo Magri, il volume propone una biografia del Capo dello Stato, che tra poco lascerà il Quirinale per far posto al suo successore: l'autore, in pagine dense di fatti e di curiosità, racconta l'intero operato di Mattarella, descrivendone il rigore, lo spirito di servizio e gli atti di coraggio, l'imparzialità e il rispetto per le istituzioni, soffermandosi anche sul carattere schivo e sulla sua scarsa predisposizione a farsi pubblicità.

