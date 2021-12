Parisi: è il 6/o Premio Nobel anticipato dal Premio Nonino

(ANSA) - TRIESTE, 07 DIC - La capacità di capire e di anticipare. Sembra questa la ragione per la quale la Giuria del Premio Nonino ha "azzeccato" sei premiati che sono poi diventati Premi Nobel. L'ultimo della lista è Giorgio Parisi che nel 2005 ricevette il Premio Nonino 'a un Maestro del nostro tempo'. La Giuria è presieduta da Antonio Damasio e composta da Adonis, Giorgio Agamben, Suad Amiry, John Banville, Peter Brook, Luca Cendali, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris, Norman Manea e Edgar Morin, con la Famiglia Nonino.

Il Premio Nonino, dalla sua prima edizione nel 1975, anticipò per prima Rigoberta Menchù con il Premio Speciale Nonino 1988 (diventerà poi Nobel per la Pace nel 1993); Tomas Tranströmer Premio Internazionale Nonino 2004 - Nobel per la Letteratura 2011; Peter Higgs Premio Nonino a 'un Maestro del nostro Tempo' 2013 - Nobel per la Fisica 2013; V.S. Naipaul Premio Internazionale Nonino 1993 - Nobel per la Letteratura 2001; Mo Yan Premio Internazionale Nonino 2005 - Nobel per la Letteratura 2012. (ANSA).