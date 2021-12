Fumetti: quasi 9 mln i lettori in Italia, 35% della platea

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Sono quasi 9 milioni (8, 7 per la precisone) i lettori di fumetti in Italia, a partire dai 14 anni, ovvero il 18% della popolazione e il 35% della platea complessiva dei lettori. E sono più uomini che donne. In generale, gli amanti dei fumetti leggono libri di ogni tipo. Lo dicono i dati della ricerca 'Chi è il lettore di fumetti in Italia?' realizzata dall'Associazione Italiana Editori-Aie, in collaborazione con Aldus Up ed Eudicom, entrambi finanziati dalla Commissione Europea attraverso il programma Europa Creativa, e Lucca Comics&Games.

L'indagine è stata presentata nel secondo giorno della Fiera della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', in programma fino all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma.

Confrontando questi numeri con ricerche svolte in passato, nel 1996 da Istat sui maggiori di sei anni e nel 2019 da Ipsos sui maggiori di 15 anni, si nota una crescita notevole: erano 3,96 milioni nel 1996, 7,28 milioni nel 2019. Sempre Ipsos, nel 2021 stima 8,27 milioni di lettori, ma dai 15 anni in su.

Il fumetto è un genere più frequentato dagli uomini (21%) che dalle donne (14%) e più dai giovani che dagli anziani, anche se non in maniera preponderante. Anzi, si può dire che la lettura di fumetti è molto presente fino agli under-55. (ANSA).