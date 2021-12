No coach, il podcast che denuncia gli abusi nello sport

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Rompere il silenzio che avvolge le tante, troppe storie di violenza sessuale e abusi all'interno del mondo dello sport. E' questo l'obiettivo del podcast "No coach", un progetto di Daniela Simonetti (autrice del libro inchiesta "Impunità di gregge"), prodotto da Gli Ascoltabili, che attraverso la testimonianza di alcune vittime vuole dare voce a chi non è mai stato ascoltato. A condurre il racconto è Alessia Tarquinio, volto noto dello sport, giornalista e influencer: cinque le puntate del podcast dedicate a storie realmente accadute, in cui figurano le testimonianze di Vito Di Gioia (segretario del settore giovanile e scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio), Mario Gallavotti (senior advisor della Fifa), Alessandra Marzari (presidente del Consorzio Vero Volley), Franco Arturi (editorialista e direttore della Fondazione Candido Cannavò per lo sport), Paola Pendino (magistrato del Tribunale di Milano), Andrea Marcon (presidente della Federazione italiana Baseball e Softball), Fabrizio Cacace (avvocato e procuratore federale Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) e Khalida Popal (fondatrice di Girl Power, ex capitana della Nazionale afgana di calcio femminile). "No coach" sarà presentato ufficialmente il 3 dicembre (ore 11) a Milano, nella sede di Cast Edutainment. Le musiche originali sono state composte da Massimiliano Lazzaretti. Testo e voce della sigla sono di Giovanni Long (musiche e mix di Giovanni Ergi e Francesco Gastaldi). (ANSA).