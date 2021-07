I ricordi di Veltroni nei Racconti di Sabaudia 2021

Tornano i Racconti di Sabaudia nell'edizione 2021 che oltre ai ricordi di Walter Veltroni raccoglie nella nuova edizione anche i segreti di Nori Corbucci raccontati da Laura Laurenzi.

La settima edizione dei Racconti di Sabaudia conserva la sua vocazione green utilizzando carta ecologica e copertina biodegradabile, con la novità di una nuova sezione dedicata all'ambiente che vedrà impresso nelle pagine iniziali del libro lo slogan "Se rispetti l'Ambiente, difendi la Vita" a rinnovare un messaggio che possa ricordare con la lettura quanto sia importante proteggere l'ambiente e il mare dall'invasione di plastica e rifiuti.

Oltre centocinquantamila libri da collezione regalati negli anni sulle spiagge pontine, 174 autori tra nomi famosi e scrittori emergenti, per il volume realizzato in collaborazione con la Regione Lazio, ideato e curato da Maria Costici con il contributo del Comune di Sabaudia, di Poste Italiane, del Consorzio Mare Pontino, di Varigrafica Alto Lazio, di BCC Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino e Vart Communication. La nuova edizione è dedicata a Sergio e Nori Corbucci, ha una tiratura limitata di dodicimila copie ed è distribuita gratuitamente presso gli stabilimenti e gli alberghi del litorale pontino e all'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. Per questa iniziativa culturale, Aeroporti di Roma distribuirà gratuitamente ai passeggeri in partenza presso l'Area di Imbarco E tremila copie del libro.

La nuova edizione, presente anche una sezione dedicata all'Ambiente, con le prefazioni del sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Claudio Durigon e del direttore Italia Enel Carlo Tamburi, è divisa in due parti per un totale di 25 racconti. Nella prima, dieci nomi eccellenti testimoniano il loro sostegno all'operazione culturale a favore della lettura e della scrittura, mentre nella seconda, i finalisti della sezione emergenti del concorso nazionale si sfidano con quindici racconti. Una sezione del libro sarà soggetta a votazione da parte di due giurie: una popolare, composta dai lettori delle spiagge che voteranno tramite una apposita scheda, e una d'onore composta da nomi illustri e presieduta dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Nella prima sezione, l'imprenditrice Monnalisa Ceglia Manfredi fa rivivere attraverso i suoi ricordi d'infanzia lo splendore di una Sabaudia anni Settanta. Stefano Dominella, presidente della Gattinoni Couture la fa invadere dai giganteschi robot dei cartoni animati giapponesi. Laura Laurenzi, giornalista e scrittrice, ricorda Sergio e Nori Corbucci, a cui è dedicato il libro, con una passeggiata indietro nel tempo tra aneddoti e segreti del cinema italiano.

Marcello Masi giornalista, conduttore Rai, narra della sua amicizia con Principessa, Cric e Croc, tre simpatici asini che gli faranno una sorpresa molto speciale. Edoardo Natoli, attore e regista, i ricordi dei suoi primi rocamboleschi otto anni di vita in chiave comica. Mirko Polisano giornalista e inviato di guerra parla del mito dell'America nei suoi sogni adolescenziali; Maria Pia Ruspoli della sua favola da Cenerentola a principessa; l'attrice e doppiatrice Vittoria Schisano racconta una tormentata storia d'amore a lieto fine; Massimo Wertmuller le suggestioni del gioco del Tennistavolo, Walter Veltroni racconta una Sabaudia rivissuta nei ricordi di Enzo Siciliano e Alberto Moravia, che fa del silenzio il segreto del suo misterioso fascino.

Da quest'anno infine, il pubblico dei Racconti sarà chiamato a votare dalle spiagge, attraverso le pagine social, anche le fotografie in concorso nella nuova sezione fotografica dei Racconti 2021 pubblicate su Instagram e Facebook e che vedrà affiancata anche una giuria di fotografi professionisti. (ANSA).