Geronimo Stilton, nuova collana con grafica rinnovata

Rinnovamento grafico dei personaggi e delle scene e uno stile dinamico e spumeggiante: arriva la nuova collana 'Geronimo Stilton' dedicata al toposcrittore che "procura attacchi di risate inarrestabili e indigestione di umorismo!". Si parte con quattro nuove avventure, pubblicate da Piemme (9,80 euro il prezzo di ogni volume) in cui il topogiornalista più amato - che con le sue storie pubblicate in 51 lingue, ha venduto 37 milioni di copie in Italia, 175 milioni in tutto il mondo - ci racconta in modo fresco, vivace e più divertente di sempre, il suo quotidiano, che diventa subito straordinario, buffo, stratopico.

Seguiamo così Geronimo in una corsetta all'alba o in una vacanza al mare attorniato da personaggi spassosi e situazioni esilaranti come accade in 'Attenti al topo!' dove Stilton finisce per essere intrappolato nella misteriosa Escape Room di un grande illusionista o in 'Un amico a sorpresa' che lo porta a Villa Arzilla. Ne 'Il giallo del pappagallo' il topo che adora scrivere libri dal successo eccezionale si prende invece cura di un pappagallo ferito e finisce sulle tracce di una banda di ladri. E in 'Uno skate per due' , quarto titolo della nuova collana, da un'idea di Elisabetta Dami, si lancia su uno skateboard senza avere il minimo senso dell'equilibrio e partecipa a un campionato di velocità a coppie.

Da sempre, il toposcrittore invita i suoi lettori a non buttarsi mai giù e a considerare che ogni difficoltà può essere superata con l'aiuto di chi ci vuole bene e, a volte, con l'aiuto di un sorriso. Questa volta Geronimo Stilton, nato a Topzaia, la capitale dei Topi, laureato in Tipologia Rattica e in Filosofia Archeotopica Comparata, direttore dell'Eco del Roditore, collezionista di antiche croste di formaggio del Settecento, ci mostra che il divertimento si può trovare sempre dietro l'angolo, dove meno te lo aspetti.

La nuova veste grafica di Geronimo Stilton in questa collana non si sostituisce allo stile di disegno delle classiche pubblicazioni di Geronimo che continueranno a vivere con lo stile tipico di Geronimo le cui storie sono disponibili anche in formato eBook e audiobook. (ANSA).