Dan Brown, Wild Symphony per occhi, orecchie e mente

(ANSA) - ROMA, 31 AGO -Una "festa coinvolgente per occhi, orecchie e mente, tutto allo stesso tempo". Nel suo primo libro illustrato per bambini, 'La sinfonia degli animali', Dan Brown ci porta in una speciale dimensione in cui la lettura diventa un'esperienza multisensoriale attraverso un'app con musiche composte dallo scrittore. L'autore di bestseller come 'Il Codice da Vinci', 'Angeli e demoni', 'Inferno', che con i suoi libri ha venduto complessivamente oltre 220 milioni di copie, insieme al testo firma anche la sua prima opera musicale per 'La sinfonia degli animali'. Il libro per bambini, illustrato dall'ungherese Susan Batori, esce in contemporanea mondiale il 1 settembre, in Italia per Rizzoli nella traduzione di Elisa Puricelli Guerra. E' la storia del vivace Maestro Mouse con la sua fida bacchetta e di altri animali, dal ghepardo al canguro, fino all'elefante e alla balenottera azzurra che regalano pillole di saggezza su come affrontare la vita. "Da bambino amavo i libri illustrati del Dr. Seuss con le sue buffe creature e assurde filastrocche. Con 'La sinfonia degli animali' volevo creare un mondo magico simile a quello, fatto di immagini e poesie destinate a nuova generazione di giovani e speravo anche di fare un ulteriore passo avanti" dice all'ANSA Dan Brown. 'La sinfonia degli animali' è "un libro illustrato da leggere ad alta voce, ma contiene anche sorprendenti colpi di scena musicali. Per ciascun animale della storia ho composto un pezzo unico di musica classica moderna. Una breve, divertente composizione che riflette la personalità speciale di quell'animale. E attraverso una nuova entusiasmante tecnologia, la musica di ogni animale accompagna le illustrazioni e le poesie. Si crea così un'esperienza immersiva di narrazione" spiega lo scrittore, da sempre appassionato di musica e musicista lui stesso. Il libro si potrà leggere sia in modo tradizionale, sfogliando semplicemente le pagine, sia, mentre si legge, ascoltando le composizioni musicali, con un'app interattiva per smartphone che sfrutta la realtà aumentata: il brano giusto suonerà ad ogni pagina, quando la fotocamera dello smartphone la inquadrerà. Al momento della pubblicazione l'app per la musica sarà disponibile per il download gratuito via web oppure con un QR code stampato su La Sinfonia degli animali. L'album Wild Symphony sarà pubblicato contemporaneamente al libro, sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e diventerà anche un concerto dal vivo. "Adoro la narrazione stratificata e i miei romanzi cercano sempre di intrecciare temi diversi. Con Wild Symphony mi sono entusiasmato nel cercare di creare un'esperienza davvero stratificata utilizzando tre lingue diverse contemporaneamente: arte, musica e poesia. Allo stesso modo in cui un'Opera affascina il suo pubblico con splendide scenografie, musica drammatica e canto lirico, Wild Symphony si sforza di essere una festa coinvolgente per occhi, orecchie e mente" sottolinea Dan Brown che sta lavorando a un nuovo romanzo con Robert Langdon. Ispirato dai suoi libri di bambino e dai classici per l'infanzia come Pierino e il lupo, 'La sinfonia degli animali' invita a riflettere su temi come la compassione, la pazienza, il rispetto, la fiducia, la mindfulness e il vivere in comunità. Tra le pagine ci si può divertire anche a scoprire una serie di indizi e rompicapo.