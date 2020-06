Premio Viareggio, selezionata la 'rosa' delle tre sezioni

E' stata selezionata la 'rosa' delle tre sezioni, narrativa, poesia e saggistica, del Premio Letterario 'Viareggio - Rèpaci'. Questi gli 8 autori e libri per la sezione Narrativa: Caterina Ceccuti, T'insegnerò la notte (Pagliai Polistampa); Paolo Di Paolo, Lontano dagli occhi (Feltrinelli); Marcello Fois, Pietro e Paolo (Einaudi); Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza (Mondadori); Lorenzo Mondo, Felici di crescere (Sellerio); Romana Petri, Figlio del lupo (Mondadori); Domenico Starnone, Confidenza (Einaudi) e Nadia Terranova, Come una storia d'amore (Perrone).

Dieci i titoli di Poesia : Lino Angiulli, Addizioni (Aragno); Luciano Cecchinel, Da sponda a sponda (Arcipelago Itaca); Angelo Gaccione, Spore (Interlinea); Mariangela Gualtieri, Quando non morivo (Einaudi); Paolo Fabrizio Iacuzzi, Consegnati al silenzio (Bompiani); Mauro Imbimbo, Droghe e coloniali (Edizioni di storia e letteratura); Giovanni Parrini, L'occasione e l'oblio, (Stampa); Silvio Ramat, In cuor vostro e altri versi (Crocetti); Roberto Rossi Precerutti, Verità irraggiungibile di Caravaggio (Neos edizioni) e Paolo Ruffilli, Le cose del mondo (Mondadori).

Dieci anche i titoli di Saggistica: Piergiorgio Bellocchio, Un seme di umanità. Note di letteratura (Quodlibet); Massimo Bray, Alla voce cultura. Diario sospeso della mia esperienza di ministro (Manni); Angelo D'Orsi, L'intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg (Neri Pozza); Sergio Favretto, Con la resistenza. Intelligence e missioni alleate (Edizioni SEB27); Giulio Ferroni, L'Italia di Dante.

Viaggio nel paese della "Commedia" (La Nave di Teseo); Aldo Grasso, Storia e critica della televisione italiana ( il Saggiatore); Paolo Isotta, Verdi a Parigi (Marsilio); Egidio Ivetic, Storia dell'Adriatico (il Mulino); Mirella Serri, Gli irriducibili (Longanesi) e Vincenzo Trione, L'opera interminabile. Arte e XXI sec. (Einaudi).

La giuria, presieduta da Simona Costa, tornerà a riunirsi nella seconda metà di giugno per scegliere i finalisti del Viareggio-Rèpaci e i vincitori del premio 'Giuria-Viareggio'. Il Comune di Viareggio e la presidenza del Premio stanno individuando le modalità più consone allo svolgimento della finale, prevista a Viareggio a fine agosto.

