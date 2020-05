Libri ragazzi, nel 2019 mercato a +3,4% e vendita diritti +8,7%

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Dati positivi per l'editoria per ragazzi e bambini che anche nel 2019 è in crescita e conferma il suo ruolo centrale nel mondo del libro. Il mercato ha registrato un +3,4% raggiungendo quota 246,7 milioni di euro, compresi la grande distribuzione organizzata e Amazon. La vendita dei diritti ha avuto un +8,7% con 3.342 titoli venduti all'estero, erano 3.074 nel 2018. Lieve aumento anche dei titoli acquistati che sono stati 1.959, erano 1.797 nel 2018.

Con questi presupposti gli editori affrontano dal 4 maggio la sfida della prima Fiera internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna totalmente digitale, a causa della pandemia.

E' la fotografia dell'Associazione Italiana Editori- Aie che sarà presente alla 57/a edizione della Fiera in una nuova veste coerente con il format della manifestazione con tante iniziative da Facce da Libri, la staffetta social di #ioleggoperché, Aldus e l'ottava premiazione del BOP - Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year. (ANSA).