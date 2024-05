Il David di Donatello 2024 per la migliore attrice non protagonista va a Emanuela Fanelli per il film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Per il miglior attore non protagonista, il riconoscimento va a Elio Germano per Palazzina Laf.

Standing ovation nello studio 5 di Cinecittà per Vincenzo Mollica, premiato con il David speciale per aver raccontato per oltre quarant'anni il mondo dello spettacolo in Italia.



