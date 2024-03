Polemiche per le frasi di Ferilli su Io Capitano

Fra le reazioni e i commenti che stanno rimbalzando sui social per la mancata vittoria di Io Capitano di Matteo Garrone agli Oscar, c'è il messaggio postato ieri nelle stories di Instagram da Sabrina Ferilli: "Se dovesse vincere l'Oscar La zona di interesse, so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di Io capitano. Io Tifo Italia.

Tifo Garrone!". Parole che stanno suscitando polemiche, perché ricollegate da molti alle frasi che aveva detto Massimo Ceccherini, cosceneggiatore di Io Capitano, sugli Academy Award, ieri a Da noi... a ruota libera: "Sappiate che Io Capitano è il film più bello della cinquina, solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre". Affermazioni bollate come razziste e antisemite da Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, per le quali poi Ceccherini si è scusato.

Sabrina Ferilli, sempre sugli Oscar, ha anche commentato sul social con un 'Ma ndo potemo 'anna' lo svarione pubblicato dal televideo sul film italiano. La testata della Rai infatti nell'articolo sulla mancata vittoria di Garrone ha erroneamente scritto che Io Capitano sarebbe ispirato dalla vita del capitano Schettino della Costa Concordia. Uno sbaglio che ha suscitato ilarità e critiche sul web.



