Il primo Oscar assegnato alla 96/ma edizione è quello come miglior attrice non protagonista. A vincerlo è stata Da'vine Joy Randolph per il suo ruolo in 'The Holdovers - Lezioni di Vita'.

Miglior corto di animazione è War is Over, ispirato alla musica di John Lennon e Yoko Ono. Diretto da Dave Mullins e Brad Booker

Miglior film di animazione: Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki

A presentare la cerimonia, per la quarta volta, è Jimmy Kimmel

