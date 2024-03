Garrone sul red carpet degli Oscar, felice di essere tra i primi 5

"Felice di essere qui tra i primi cinque migliori film" ha detto Matteo Garrone sul red carpet degli Oscar ai microfoni dell'inviato Rai per la diretta su Rai1. Accanto a lui i protagonisti Seydou Sarr e Moustapha Fall con cui ha diviso ogni palco dalla premiere alla Mostra del cinema di Venezia (Leone d'argento) alla notte di Los Angeles.

"Se siamo qui è grazie alla straordinaria interpretazione di questi due eroi contemporanei di un film che riesce a toccare il cuore", ha detto Garrone. Il capitolo conclusivo di "questa bellissima avventura" di Io Capitano "sarà portando il film nei villaggi del Senegal. Andremo con un caravan in posti dove il cinema non arriva, nei luoghi propri dove partono i migranti.

C'è tanta Italia in questo film ma soprattutto tanta Africa".





