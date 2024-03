Feig, Hardwicke e Edoardo De Angelis a Los Angeles - Italia

Grandi registi americani con l'Italia nel cuore: ci saranno anche Paul Feig (il regista di Le amiche della sposa che girerà a Roma e Capri 'Un Piccolo Favore 2') e Catherine Hardwicke insieme ad Edoardo De Angelis alla 19ª edizione di "Los Angeles Italia-Film, Fashion and Art Festival" che si apre domani al teatro Cinese di Hollywood, in programma fino a sabato 9 marzo, alla vigilia degli Oscars di domenica 10 con in corsa Matteo Garrone per 'Io capitano' tra i film internazionali, presente alla serata inaugurale.

La grande festa del cinema italiano, dedicata anche a Marcello Mastroianni nell'anno del centenario della nascita (prima proiezione in assoluto a Hollywood sarà proprio Otto% di Fellini) , è promossa col sostegno del Ministero della Cultura e di Intesa Sanpaolo e comprende 112 dodici titoli (47 in sala e 65 fruibili sulla piattaforma eventive.org). Numerosi i premi Oscar che verranno a rendere omaggio alle eccellenze italiane da Richard Dreyfuss (Premio "L.A., italia Legend Award), a Mira Sorvino (tra i protagonisti del film "The Goat" di Ilaria Borrelli), e ancora la compositrice Diane Warren ( in corsa per la quindicesima volta con la canzone "The Fire Inside" scritta per il film "Flamin' Hot"), agli sceneggiatori Barry Morrow (Rain Man) e Nick Vallelonga (Green Book).

La retrospettiva dedicata a De Angelis, in vista dell'uscita USA del suo "Comandante", comprende anche "Mozzarella Stories", "Perez", "Indivisibili", "Il Vizio della speranza" e sarà aperta da 'Sabato, domenica e lunedi' tratto dalla celebre commedia di Eduardo, seguirà anche 'Non ti pago' e un omaggio speciale sul palco con protagonista Lina Sastre.

E sarà Franco Nero, co-fondatore del Festival (realizzato con l'apporto di Ilbe, Riflessi, Wwps TV e Givova) ad accogliere gli ospiti dell'evento presieduto quest'anno dalla produttrice Raffaella de Laurentiis e dalla regista Michele Danner, madrina l'attrice marchigiana Emanuela Postacchini, reduce dal set del regista USA, Dito Montiel.



