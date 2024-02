Past Lives, è primo al botteghino l'amore malinconico da Oscar

Agli Oscar è candidato come miglior film e come migliore sceneggiatura originale (tra i favoriti in questa categoria) Past Lives della regista coreano-canadese Celine Song, in sala dal 14 febbraio con Lucky Red e primo al botteghino in Italia, in questi giorni con 500mila euro nel segno di una affermazione del cinema di qualità in sala.

Past Lives è infatti tra i migliori film dell'anno ed è da non perdere questa storia delicata, romantica, struggente, malinconica, solo all'apparenza un triangolo amoroso.

E' ispirata alla storia vera della regista ed è una storia capace di raccontare le nuove generazioni di expat, il potere delle radici e allo stesso tempo la scelta di fare la vita che vogliamo. Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), sono due amici d'infanzia molto legati, un amore sottinteso, mai dichiarato troppo apertamente. Si separano quando la famiglia di Nora dalla Corea del Sud emigra in Canada. Due decenni dopo si ritrovano a New York, lei scrittrice sposata con Arthur (John Magaro), lui che voleva rivederla e si confrontano sul destino, l'amore e le scelte che segnano il corso della vita. Accadde nella vita a Celine Song che si ritrovò seduta in un bar tra due uomini provenienti da periodi molto diversi della sua vita. Uno era suo marito di New York, l'altro il suo amore d'infanzia, che era venuto dalla Corea per visitare la città. In quel bar, nel ruolo sia di traduttrice che di intermediaria, Song ha avuto la strana sensazione di attraversare due dimensioni alternative, fondendole in una sola. "Ero seduta lì tra questi due uomini che mi amavano in modi diversi, in due lingue diverse e due culture diverse. E io ero l'unico motivo per cui questi due uomini parlavano tra loro - ricorda Song, drammaturga di spicco della scena teatrale di New York e qui al suo esordio al cinema - C'è qualcosa di quasi fantascientifico in questo. Ti senti come qualcuno che può trascendere la cultura, il tempo, lo spazio e la lingua".

Il film porta anche a recitare due star della band Grizzly Bear come Christopher Bear e Daniel Rossen che firmano anche la colonna sonora Past Lives, applaudito al Sundance, passato al festival di Berlino, presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, oltre a varie nomination ai Golden Globe, ha vinto numerosi premi, tra cui quello come Miglior Film ai Gotham Awards, National Society of Film Critics Awards, AFI Awards.

