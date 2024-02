Jasmine Trinca nella giuria della Berlinale

Jasmine Trinca è stata inserita nella giuria del Festival di Berlino chiamato ad assegnare gli Orsi d'oro e d'argento della rassegna cinematografica tedesca.

E' quanto emerge da un comunicato della stessa Berlinale.

L'attrice, impegnata anche nelle regie, affianca quattro colleghi registi (l'attore statunitense Brady Corbet, la cinese di Hongkong Ann Hui, il tedesco Christian Petzold, lo spagnolo Albert Serra) e la scrittrice ucraina Oksana Zabuzhko.

La presidente della 74/a edizione della Berlinale, come annunciato già, è l'attrice, regista, produttrice e autrice di best seller Lupita Nyong'o, keniano-messicana. I vincitori degli Orsi verranno annunciati il 24 febbraio, precisa la nota del Festival in programma dal 15 al 25 con 20 film in concorso.



