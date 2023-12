Agli attori di Oppenheimer il Capri Best Ensemble Cast Award

Al gruppo di attori del film Oppenheimer di Christopher Nolan è stato assegnato "Capri Best Ensemble Cast Award 2023", premio speciale attribuito annualmente nell'ambito del "Capri, Hollywood - The International Film Festival" promosso con il MiC (DG Cinema) e la Regione Campania (Film Commission), insieme a Intesa Sanpaolo e Givova, che si apre dal 26 dicembre (fino al 2 gennaio). L'annuncio del riconoscimento è stato fatto dal produttore musicale Tony Renis (già vincitore di un Golden Globe e candidato all'Oscar), presidente onorario dell'Istituto Capri nel mondo che proporrà, lunedì 1 gennaio, una proiezione speciale dell'opera nel ricco cartellone della kermesse (oltre 200 titoli) giunta alla 28esima edizione. Il festival ha il patrocinio del Comune di Anacapri, della Città di Capri, della Città di Napoli, dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Croce Rossa Italiana e Nuovo Imaie, con la partecipazione di Isaia, Caremar e Radio2 Rai.

Prodotto dalla Universal "Oppenheimer" si avvale del lavoro di Cillian Murphy, nei panni di Robert Oppenheimer, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh. Mentre il regista Christopher Edward Nolan, britannico, è anche sceneggiatore e produttore. Già candidato a cinque Oscar, è uno degli autori con maggiori incassi nella storia del cinema con oltre 6 miliardi di dollari. Basato sulla biografia Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica di Kai Bird e Martin J. Sherwin, il film (180') racconta la vita del fisico teorico statunitense J. Robert Oppenheimer.

La storia si concentra prevalentemente sugli studi di Oppenheimer, sulla sua direzione del progetto Manhattan durante la seconda guerra mondiale e sulla sua caduta in disgrazia a causa della sua audizione di sicurezza del 1954.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA