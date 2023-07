Brigitte Bardot, malore in casa per il caldo

Malore per Brigitte Bardot a causa del caldo. I servizi di emergenza sono intervenuti stamattina nella casa di Saint Tropez dell'attrice, 88 anni. Lo riferiscono i media francesi. L'informazione - spiega Le Figaro - è stata confermata al Var Matin dal marito, Bernard d'Ormale, che ha spiegato che l'attrice alle 9 ha avuto "difficoltà a respirare", "ma non ha perso conoscenza".

I soccorritori le hanno portato un respiratore con l'ossigeno e l'hanno tenuta sotto osservazione. Ora riposa a casa. "Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo.

Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili", ha detto il marito.



