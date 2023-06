A Pesaro l'anteprima mondiale del film su Dario Bellezza

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Bellezza, addio, il nuovo film documentario di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, dedicato a uno dei più grandi poeti italiani del XX secolo, Dario Bellezza sarà presentato in anteprima mondiale il 20 giugno alla 59/a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Il film di Giardina e Palmese, prodotto da Zivago Film e Luce Cinecittà, approda a Pesaro, appuntamento storico per il cinema d'autore, dove la coppia di registi ha trionfato nel 2020 con Il caso Braibanti, film che ha poi ottenuto molti riconoscimenti.

Prodotto da da Zivago Film e Luce Cinecittà, Bellezza, addio racconta l'intero arco temporale (1944-1996) della breve vita del "miglior poeta della nuova generazione" come lo aveva consacrato un giovanissimo Pier Paolo Pasolini.

Il 'Rimbaud di Monteverde', il poeta che ad appena 28 anni con Lettere da Sodoma aveva donato alla narrativa italiana il primo racconto esplicito dell'amore omosessuale, simbolo spontaneo delle lotte per la libertà sessuale, e con la stessa traumatica fine per Aids, viene raccontato nel film attraverso le testimonianze di grandi intellettuali e compagni di strada, come i poeti Renzo Paris e Elio Pecora, il critico Franco Cordelli, Barbara Alberti, Ninetto Davoli, Nichi Vendola e molti altri.

Nel film appare anche l'archivio personale del poeta, sfogliato in pagine inedite dal collezionista Giuseppe Garrera e si mostrano repertori filmici eccezionali. Con la colonna sonora di Pivio e Aldo De Scalzi, Bellezza, addio è il ritratto commosso e appassionante di un uomo unico e, attraverso lui, il racconto di diverse storie d'Italia, in passaggi cruciali, sconfitte, oblii e trionfi. (ANSA).