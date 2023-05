La storica Caffiero, 'Rapito non è anticattolico'

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Non mi aspettavo che perfino oggi Rapito di Marco Bellocchio potesse causare polemiche. Sono d'accordo con quanto ha scritto il rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni, in un commento di oggi su Repubblica, che appare molto preoccupante e stupefacente questa critica da parte di alcuni settori del cattolicesimo al film, e la difesa d'ufficio di Pio IX. Soprattutto per le motivazioni che vengono date, secondo le quali Bellocchio avrebbe adulterato la realtà delle cose. Io ho visto il film e non mi risulta assolutamente". Lo dice all'ANSA Marina Caffiero, professoressa di Storia moderna all'Università La Sapienza di Roma, studiosa di storia sociale e culturale dell'Europa moderna, autrice di decine di libri fra i quali 'Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi' e 'Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria'. Il film di Bellocchio, "è anche molto misurato". Atti come "i battesimi forzati sono ingiustificabili non solo sul piano morale ma anche teologico". In Rapito "non c'è un attacco alla Chiesa. Credo che Bellocchio sia stato anche prudente, ad esempio nella rappresentazione del rapporto fra il bambino e il Papa. Nel film si vede come il rapimento possa aver generato nel bambino dei traumi ma il regista registra semplicemente quello che è avvenuto, anche quando si mostra Edgardo che non vuole tornare in famiglia dopo il 1870. E' quanto effettivamente accaduto: il ragazzo, ormai formato ed inserito nelle strutture della Chiesa Cattolica, ormai si sente estraneo alla sua casa.

Io su questo tema ho trovato delle storie terribili. C'era un enorme lavoro sul far aderire questi bambini alla fede cattolica causandogli anche grandi malesseri. A questo allora non si badava ma oggi è un tema che scuote. Forse il turbamento che vedere questi fatti causa negli spettatori fa un po' paura ma sono vicende reali che hanno inciso sulla carne delle persone.

Il film non mi pare ne' esagerato ne' anticattolico" osserva.

