Italia Film Fedic a Montecatini, premio a Giorgio Colangeli

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - L'attore Giorgio Colangeli, ha vinto il premio Fedic (Federazione italiana cineclub) che sarà conferito in occasione della 73esima edizione di Italia Film Fedic - Mostra del Cinema di Montecatini, in programma dal 22 al 26 giugno.

La rassegna, si spiega in una nota, presenterà tre sezioni competitive: Fedic Short con opere di autori appartenenti a qualsiasi genere della Fedic; Fedic Scuola che offrirà la possibilità alle scuole di ogni ordine e grado del territorio italiano di presentare le proprie opere; e Fedic Reff che metterà in luce film segnalati dai Festival Fedic. I vincitori di ogni sezione riceveranno l'Airone Fedic. Oltre al premio alla carriera assegnato a Giorgio Colangeli, il festival prevede altri premi: l'Airone Fedic per l'attrice esordiente che andrà a Elisabetta Mazzullo, giovane interprete del film Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Il premio Regista del futuro sarà, invece, conferito al giovane autore trentino Federico Demattè per il suo lavoro Inchei (2021). (ANSA).