Marion Cotillard, noi donne abbiamo ancora molta strada da fare

(ANSA) - CANNES, 22 MAG - "Abbiamo ancora molta strada da fare", ha detto la vincitrice dell'Oscar Marion Cotillard che sostiene il movimento #MeToo. Ne ha parlato a Cannes, ospite al Padiglione Americano, presentando il suo ultimo film, Little Girl Blue, in Proiezione Speciale al festival e che tratta i temi dell'abuso sessuale. La regista franco marocchina Mona Achache interpreta se stessa nel film, una donna che cerca di capire perché sua madre si è suicidata e che scopre migliaia di lettere e fotografie che forniscono informazioni su una persona che non riconosce.

Cotillard interpreta sua madre "resuscitata" e pronta a ripercorrere il suo viaggio. "Molte donne hanno sperimentato queste relazioni molto difficili con uomini, aggressioni e abusi sessuali. Sono stata molto toccata da questa ricerca, perché è un viaggio verso la guarigione. Io mi sono trovata in situazioni in cui non avrei dovuto trovarmi...", ha detto Cotillard. "Ci sono ancora alcuni uomini malati, e talvolta donne, che approfitteranno della giovinezza, che approfitteranno della passione che abbiamo come attori, il fatto che dipendiamo dal desiderio di registi, produttori", ha proseguito. "Sapere che oggi, anche grazie al MeToo le giovani attrici sanno che non è giusto, che se qualcuno ti chiede qualcosa che non ti piace puoi dire 'No' è importante. Io non lo sapevo quando ero una giovane attrice, era un momento molto diverso", ha aggiunto Cotillard.

Dopo il caschetto punk rosa che ha sfoggiato al Met Gala 2023 l'attrice francese ha ritrovato la sua lunga chioma castana per la Montee des Marches in abito Chanel di cui è testimonial da tempo. (ANSA).