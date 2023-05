Rosario Dawson ambasciatrice del Filming Italy Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAG - Sarà la star americana Rosario Dawson l'ambasciatrice la 6/a edizione di Filming Italy Sardegna, il festival ideato e diretto da Tiziana Rocca e che si terrà dal 22 al 25 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Città Metropolitana di Cagliari). L'annuncio è stato dato oggi in una conferenza stampa a Cannes nella quale è stata confermata anche la presidenza onoraria del festival per Richard Gere, mentre la madrina sarà l'attrice italiana Francesca Chillemi.

Tra le attrici più apprezzate di Hollywood e interprete di serie e film di successo che hanno segnato la storia del box-office internazionale, la Dawson sarà la protagonista di Ahsoka, la serie che debutterà ad agosto su Disney+, basata su uno dei personaggi più amati del franchise di Star Wars.

Tra gli ospiti, saranno presenti le attrici francesi Emmanuelle Béart e Clotilde Courau. I due protagonisti Gabriele Lavia e Lodo Guenzi presenteranno l'ultimo film di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, mentre l'atleta iraniana Nasim Eshqi, che riceverà il Filming Italy Sardegna Woman Power Award.

A sostegno dell'apertura estiva e del Cinema Revolution, saranno numerosi i film proiettati in anteprima - con più di 50 titoli nel corso della manifestazione: in preapertura, Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi, sequel del film di grandissimo successo del 2021, Una famiglia mostruosa. Per l'occasione, la madrina del festival e il cast saluteranno il pubblico dei Notorious Cinemas di Cagliari. Ad aprire il festival, la sera del 21 giugno, anche la nuova commedia con Jennifer Lawrence, Fidanzata in affitto, prodotta da Sony Pictures e distribuita da Eagle Pictures.

"Ci siamo anche ritrovati a ricoprire il ruolo di apripista della stagione estiva cinematografica, riuscendo a fidelizzare tanti importantissimi talent, internazionali e italiani, che dopo sei anni considerano questo festival un caposaldo del settore", ha detto Tiziana Rocca, general director Filming Italy Sardegna Festival. (ANSA).