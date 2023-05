Italy for Movies e Sky per il racconto delle location italiane

(ANSA) - CANNES, 19 MAG - È stato siglato oggi al Festival di Cannes l'accordo di collaborazione su contenuti di film e serie tv ambientati in Italia. Italy for Movies, il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione cinematografica e audiovisiva, e Sky Italia hanno annunciato la nuova partnership per arricchire l'offerta di contenuti con i materiali delle nuove produzioni originali Sky. Il protocollo d'intesa è stato presentato oggi: Italy for Movies, il portale promosso dal MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e gestito da Cinecittà in collaborazione con l'associazione Italian Film Commission (www.italyformovies.it) e la media company si uniscono così per la valorizzazione e promozione territoriale dell'Italia e del Made in Italy. Grazie all'accordo, non esclusivo e della durata di due anni, Sky arricchirà l'offerta di contenuti del portale Italy for Movies con materiali delle sue nuove produzioni: news dai set, backstage, video, interviste, curiosità sui luoghi delle riprese. Grazie a questo scambio, Italy for Movies potrà realizzare schede dei film e serie tv, nuovi itinerari di viaggio, fotogallery e altri contenuti redazionali. Con una finestra esclusiva e inedita su prodotti particolarmente attesi, le parole di autori e protagonisti, aggiornamenti, e un modo nuovo e accattivante di esplorare luoghi e bellezze d'Italia.

Italy for Movies vanta un database di circa 2.500 location italiane, un motore di ricerca e numerose schede interattive, il racconto aggiornato dei set, itinerari per esplorare la mappa d'Italia e pianificare un viaggio tra i luoghi più iconici dei film. In cinque anni è divenuto la 'mappa' del cinema italiano per professionisti e appassionati con un sito, un'app e una testata giornalistica che offre schede sugli incentivi alla produzione per girare in Italia, e tanti altri servizi per gli operatori di settore. (ANSA).